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24 تشرين الأول 2022 - 03:20
24/10/2022 03:20:23
قاسم هاشم للـLBCI: نحن تواقون الى التوافق والبلد لا يحتمل لا تحدي ولا مواجهة والمطلوب تسريع الخطوات للوصول الى تفاهم حول شخصية تحمل مواصفات جامعة
قاسم هاشم للـLBCI: نحن تواقون الى التوافق والبلد لا يحتمل لا تحدي ولا مواجهة والمطلوب تسريع الخطوات للوصول الى تفاهم حول شخصية تحمل مواصفات جامعة
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