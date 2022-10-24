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24 تشرين الأول 2022 - 03:23
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محمد سليمان للـLBCI: التكتل سيجتمع الآن لأخذ القرار بالنسبة للجلسة وإذا أصواتنا توصل معوض للرئاسة نصوت له

محمد سليمان للـLBCI: التكتل سيجتمع الآن لأخذ القرار بالنسبة للجلسة وإذا أصواتنا توصل معوض للرئاسة نصوت له Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيجتمع,التكتل,للـLBCI,سليمان,محمد,
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محمد سليمان للـLBCI: التكتل سيجتمع الآن لأخذ القرار بالنسبة للجلسة وإذا أصواتنا توصل معوض للرئاسة نصوت له
Lebanon News
 
 
 
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