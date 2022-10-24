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24 تشرين الأول 2022 - 03:34
24/10/2022 03:34:29
أحمد الخير للـLBCI: نتشاور مع كل الكتل النيابية وهدفنا الا يمر 31 تشرين الأول من دون رئيس ونحن لا زلنا على موقفنا السابق "لبنان الجديد"
أحمد الخير للـLBCI: نتشاور مع كل الكتل النيابية وهدفنا الا يمر 31 تشرين الأول من دون رئيس ونحن لا زلنا على موقفنا السابق "لبنان الجديد"
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