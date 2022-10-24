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24 تشرين الأول 2022 - 03:46
24/10/2022 03:46:37
فضل الله للـLBCI: رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية ونرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ
فضل الله للـLBCI: رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية ونرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ
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LBCI News Lebanon
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