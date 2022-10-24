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24 تشرين الأول 2022 - 03:46
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فضل الله للـLBCI: رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية ونرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ

فضل الله للـLBCI: رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية ونرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمهورية,رئيس,للـLBCI,الله,
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فضل الله للـLBCI: رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية ونرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ
Lebanon News
 
 
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