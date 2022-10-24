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24 تشرين الأول 2022 - 03:54
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حسن فضل الله: حتى الأن حزب الله لم يبت أي اسم والمصر على الاستفزاز والتحدي هو الذي يعطل البلد

حسن فضل الله: حتى الأن حزب الله لم يبت أي اسم والمصر على الاستفزاز والتحدي هو الذي يعطل البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأن,الله,
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حسن فضل الله: حتى الأن حزب الله لم يبت أي اسم والمصر على الاستفزاز والتحدي هو الذي يعطل البلد
Lebanon News
 
 
 
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