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24 تشرين الأول 2022 - 04:01
24/10/2022 04:01:10
بدء جلسة جديدة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية والغائبون بعذر هم: حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميل وجهاد الصمد وزياد حواط والياس الخوري وطوني فرنجية
بدء جلسة جديدة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية والغائبون بعذر هم: حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميل وجهاد الصمد وزياد حواط والياس الخوري وطوني فرنجية
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LBCI News Lebanon
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