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24 تشرين الأول 2022 - 04:01
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بدء جلسة جديدة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية والغائبون بعذر هم: حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميل وجهاد الصمد وزياد حواط والياس الخوري وطوني فرنجية

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بدء جلسة جديدة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية والغائبون بعذر هم: حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميل وجهاد الصمد وزياد حواط والياس الخوري وطوني فرنجية
Lebanon News
 
 
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