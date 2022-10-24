الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس "بالسكورات" بل بتأمين التوافق بين الجميع