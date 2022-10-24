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24 تشرين الأول 2022 - 04:49
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الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس "بالسكورات" بل بتأمين التوافق بين الجميع

الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس "بالسكورات" بل بتأمين التوافق بين الجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار راهن,الان,
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الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس &quot;بالسكورات&quot; بل بتأمين التوافق بين الجميع
Lebanon News
 
 
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