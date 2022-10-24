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24 تشرين الأول 2022 - 04:49
24/10/2022 04:49:01
الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس "بالسكورات" بل بتأمين التوافق بين الجميع
الان عون: من راهن ان بقصة الارقام يحصل على رئاسة جمهورية فليعلم ان الحوار يجب ان يكون جديا بين الكتل وهذه رسالة ان انتخاب الرئيس ليس "بالسكورات" بل بتأمين التوافق بين الجميع
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LBCI News Lebanon
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