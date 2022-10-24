آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 04:49
24/10/2022 04:49:46
ميشال الدويهي للـLBCI: نحن بحاجة الى شخص يكون ضمير السيادة وضمير المؤسسات وضمير الخط 29
ميشال الدويهي للـLBCI: نحن بحاجة الى شخص يكون ضمير السيادة وضمير المؤسسات وضمير الخط 29
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,للـLBCI,الدويهي,ميشال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً