آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 04:56
24/10/2022 04:56:08
ميشال معوض: اليوم نؤكد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية
ميشال معوض: اليوم نؤكد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثبات,نؤكد,معوض,ميشال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً