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24 تشرين الأول 2022 - 04:56
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ميشال معوض: اليوم نؤكد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية

ميشال معوض: اليوم نؤكد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثبات,نؤكد,معوض,ميشال,
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ميشال معوض: اليوم نؤكد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية
Lebanon News
 
 
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