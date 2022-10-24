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24 تشرين الأول 2022 - 04:58
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ميشال معوض متوجهًا لحزب الله: منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون

ميشال معوض متوجهًا لحزب الله: منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,لحزب,متوجهًا,معوض,ميشال,
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ميشال معوض متوجهًا لحزب الله: منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون
Lebanon News
 
 
 
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