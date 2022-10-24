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24 تشرين الأول 2022 - 04:58
24/10/2022 04:58:48
ميشال معوض متوجهًا لحزب الله: منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون
ميشال معوض متوجهًا لحزب الله: منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون
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LBCI News Lebanon
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