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24 تشرين الأول 2022 - 04:55
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ميشال معوض: هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية

ميشال معوض: هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مهيمنة,سلطة,هناك,معوض,ميشال,
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ميشال معوض: هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية
Lebanon News
 
 
 
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