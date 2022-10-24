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24 تشرين الأول 2022 - 06:10
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حمية خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: نحن كوزارة بدأنا بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات

حمية خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: نحن كوزارة بدأنا بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات Lebanon, news ,lbci ,أخبار لشرح,صحافي,مؤتمر,خلال,حمية,
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حمية خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: نحن كوزارة بدأنا بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات
Lebanon News
 
 
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