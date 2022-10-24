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24 تشرين الأول 2022 - 06:10
24/10/2022 06:10:24
حمية خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: نحن كوزارة بدأنا بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات
حمية خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: نحن كوزارة بدأنا بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات
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LBCI News Lebanon
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