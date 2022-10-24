آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 06:12
24/10/2022 06:12:01
علي حمية: أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها "هيك ما بيمشي"
علي حمية: أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها "هيك ما بيمشي"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إحدى,حمية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً