آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 06:12
Back

علي حمية: أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها "هيك ما بيمشي"

علي حمية: أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها "هيك ما بيمشي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار إحدى,حمية,
episodes
علي حمية: أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها &quot;هيك ما بيمشي&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً