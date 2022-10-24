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24 تشرين الأول 2022 - 06:12
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حمية: وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معا

حمية: وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معا Lebanon, news ,lbci ,أخبار واتحاد,والبلديات,الاشغال,وزارة,حمية,
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حمية: وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معا
Lebanon News
 
 
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