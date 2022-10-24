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24 تشرين الأول 2022 - 06:12
24/10/2022 06:12:13
حمية: وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معا
حمية: وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معا
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LBCI News Lebanon
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