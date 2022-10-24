آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 06:15
24/10/2022 06:15:09
علي حمية: أحذر من تكرار هذا الموضوع في العواصف المقبلة ومن غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي وإذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا
علي حمية: أحذر من تكرار هذا الموضوع في العواصف المقبلة ومن غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي وإذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تكرار,أحذر,حمية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً