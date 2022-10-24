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24 تشرين الأول 2022 - 06:15
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علي حمية: أحذر من تكرار هذا الموضوع في العواصف المقبلة ومن غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي وإذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا

علي حمية: أحذر من تكرار هذا الموضوع في العواصف المقبلة ومن غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي وإذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تكرار,أحذر,حمية,
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علي حمية: أحذر من تكرار هذا الموضوع في العواصف المقبلة ومن غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي وإذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا
Lebanon News
 
 
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