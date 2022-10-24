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24 تشرين الأول 2022 - 06:17
24/10/2022 06:17:18
الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران "أي رغبة" في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا
الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران "أي رغبة" في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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