آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 06:17
Back

الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران "أي رغبة" في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا

الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران "أي رغبة" في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تظهران,وألمانيا,فرنسا,الكرملين,
episodes
الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران &quot;أي رغبة&quot; في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً