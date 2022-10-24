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24 تشرين الأول 2022 - 08:42
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سامي الجميّل بعد لقاء نواب كتلة الاعتدال الوطني: هدفنا هو الاصرار على انتخاب رئيس قادر على فتح الملفات الاساسية التي يعاني منها لبنان لمعالجتها

سامي الجميّل بعد لقاء نواب كتلة الاعتدال الوطني: هدفنا هو الاصرار على انتخاب رئيس قادر على فتح الملفات الاساسية التي يعاني منها لبنان لمعالجتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار نواب,لقاء,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل بعد لقاء نواب كتلة الاعتدال الوطني: هدفنا هو الاصرار على انتخاب رئيس قادر على فتح الملفات الاساسية التي يعاني منها لبنان لمعالجتها
Lebanon News
 
 
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