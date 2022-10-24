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24 تشرين الأول 2022 - 12:45
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الرئيس بري وقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية وارسله الى دوائر رئاسة الحكومة ظهرا ويفترض ان يرسله رئيس الحكومة بعدما يوقع عليه الى دوائر بعبدا ليذيل بامضاء رئيس الجمهورية

الرئيس بري وقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية وارسله الى دوائر رئاسة الحكومة ظهرا ويفترض ان يرسله رئيس الحكومة بعدما يوقع عليه الى دوائر بعبدا ليذيل بامضاء رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون,الرئيس,
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الرئيس بري وقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية وارسله الى دوائر رئاسة الحكومة ظهرا ويفترض ان يرسله رئيس الحكومة بعدما يوقع عليه الى دوائر بعبدا ليذيل بامضاء رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
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