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24 تشرين الأول 2022 - 12:45
24/10/2022 12:45:11
الرئيس بري وقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية وارسله الى دوائر رئاسة الحكومة ظهرا ويفترض ان يرسله رئيس الحكومة بعدما يوقع عليه الى دوائر بعبدا ليذيل بامضاء رئيس الجمهورية
الرئيس بري وقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية وارسله الى دوائر رئاسة الحكومة ظهرا ويفترض ان يرسله رئيس الحكومة بعدما يوقع عليه الى دوائر بعبدا ليذيل بامضاء رئيس الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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