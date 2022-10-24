آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 14:35
24/10/2022 14:35:07
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,سعادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً