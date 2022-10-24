سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى