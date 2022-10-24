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24 تشرين الأول 2022 - 14:38
24/10/2022 14:38:57
الشامي لـ"عشرين 30": قانون السريّة المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته
الشامي لـ"عشرين 30": قانون السريّة المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته
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