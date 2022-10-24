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24 تشرين الأول 2022 - 14:39
24/10/2022 14:39:45
الشامي لـ"عشرين 30": نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي
الشامي لـ"عشرين 30": نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي
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