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24 تشرين الأول 2022 - 14:39
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الشامي لـ"عشرين 30": نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي

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الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي
Lebanon News
 
 
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