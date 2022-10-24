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24 تشرين الأول 2022 - 14:47
24/10/2022 14:47:43
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": ثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": ثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط
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