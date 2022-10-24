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24 تشرين الأول 2022 - 14:47
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سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": ثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط

سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": ثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,سعادة,
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سعادة الشامي لـ&quot;#عشرين_30&quot;: ثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط
Lebanon News
 
 
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