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24 تشرين الأول 2022 - 15:08
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سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق

سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,سعادة,
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سعادة الشامي لـ&quot;#عشرين_30&quot;: لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق
Lebanon News
 
 
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