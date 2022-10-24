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24 تشرين الأول 2022 - 15:08
24/10/2022 15:08:35
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق
سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق
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LBCI News Lebanon
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