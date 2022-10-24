سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": من أمثل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية