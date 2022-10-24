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24 تشرين الأول 2022 - 15:08
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سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": من أمثل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية

سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": من أمثل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,سعادة,
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سعادة الشامي لـ&quot;#عشرين_30&quot;: من أمثل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية
Lebanon News
 
 
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