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24 تشرين الأول 2022 - 15:30
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كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": لو تكتلت المصارف ووقفت بوجه هذه المنظومة ورفضت سياسة حاكم مصرف لبنان بهدر الأموال العامة كنا قد وضعنا حدًا لهذا الجنوح الخطر

كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": لو تكتلت المصارف ووقفت بوجه هذه المنظومة ورفضت سياسة حاكم مصرف لبنان بهدر الأموال العامة كنا قد وضعنا حدًا لهذا الجنوح الخطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,ضاهر,كريم,
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كريم ضاهر لـ&quot;#عشرين_30&quot;: لو تكتلت المصارف ووقفت بوجه هذه المنظومة ورفضت سياسة حاكم مصرف لبنان بهدر الأموال العامة كنا قد وضعنا حدًا لهذا الجنوح الخطر
Lebanon News
 
 
 
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