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24 تشرين الأول 2022 - 16:06
24/10/2022 16:06:55
سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": أتفهم غضب المودعين وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا حتى لو تأخر هذا الحل
سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": أتفهم غضب المودعين وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا حتى لو تأخر هذا الحل
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