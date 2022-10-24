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24 تشرين الأول 2022 - 16:06
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سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": أتفهم غضب المودعين وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا حتى لو تأخر هذا الحل

سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": أتفهم غضب المودعين وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا حتى لو تأخر هذا الحل Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الأزهري,
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سعد الأزهري لـ&quot;#عشرين_30&quot;: أتفهم غضب المودعين وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا حتى لو تأخر هذا الحل
Lebanon News
 
 
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