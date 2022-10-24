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24 تشرين الأول 2022 - 16:08
24/10/2022 16:08:26
كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة ومن أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب
كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة ومن أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب
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LBCI News Lebanon
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