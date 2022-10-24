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24 تشرين الأول 2022 - 16:08
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كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة ومن أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب

كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة ومن أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,ضاهر,كريم,
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كريم ضاهر لـ&quot;#عشرين_30&quot;: مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة ومن أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب
Lebanon News
 
 
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