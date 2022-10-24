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24 تشرين الأول 2022 - 16:10
24/10/2022 16:10:31
سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى تعاون الجميع من أجل حل المشكلة وبشكل عام نحن ضد إستنزاف إحتياطي البنك المركزي لأنه يؤثر على قدرتنا برد الودائع
سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى تعاون الجميع من أجل حل المشكلة وبشكل عام نحن ضد إستنزاف إحتياطي البنك المركزي لأنه يؤثر على قدرتنا برد الودائع
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