سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى تعاون الجميع من أجل حل المشكلة وبشكل عام نحن ضد إستنزاف إحتياطي البنك المركزي لأنه يؤثر على قدرتنا برد الودائع