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25 تشرين الأول 2022 - 03:13
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السفير السوري من بعبدا: نرجو أن يتعافى البلدان الشقيقان سوريا ولبنان لان التحديات تفرض التنسيق فيما بيننا وإني مستبشر بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية نسبتها كبيرة في البلدين تحرص على تطوير العلاقات

السفير السوري من بعبدا: نرجو أن يتعافى البلدان الشقيقان سوريا ولبنان لان التحديات تفرض التنسيق فيما بيننا وإني مستبشر بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية نسبتها كبيرة في البلدين تحرص على تطوير العلاقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار نرجو,بعبدا,السوري,السفير,
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السفير السوري من بعبدا: نرجو أن يتعافى البلدان الشقيقان سوريا ولبنان لان التحديات تفرض التنسيق فيما بيننا وإني مستبشر بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية نسبتها كبيرة في البلدين تحرص على تطوير العلاقات
Lebanon News
 
 
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