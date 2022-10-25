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25 تشرين الأول 2022 - 03:13
25/10/2022 03:13:51
السفير السوري من بعبدا: نرجو أن يتعافى البلدان الشقيقان سوريا ولبنان لان التحديات تفرض التنسيق فيما بيننا وإني مستبشر بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية نسبتها كبيرة في البلدين تحرص على تطوير العلاقات
السفير السوري من بعبدا: نرجو أن يتعافى البلدان الشقيقان سوريا ولبنان لان التحديات تفرض التنسيق فيما بيننا وإني مستبشر بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية نسبتها كبيرة في البلدين تحرص على تطوير العلاقات
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LBCI News Lebanon
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