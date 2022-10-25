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25 تشرين الأول 2022 - 03:17
25/10/2022 03:17:32
السفير السوري من بعبدا: لم يكن قد تحدد الموعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا فيما أُعلن من لبنان أسماء أعضاء الوفد الذي سيزور سوريا
السفير السوري من بعبدا: لم يكن قد تحدد الموعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا فيما أُعلن من لبنان أسماء أعضاء الوفد الذي سيزور سوريا
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LBCI News Lebanon
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