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25 تشرين الأول 2022 - 03:17
25/10/2022 03:17:51
السفير السوري من بعبدا: مصلحة سوريا ولبنان أن يلتقيا وفي ملف عودة النازحين سوريا مسهّلة ومرحبة
السفير السوري من بعبدا: مصلحة سوريا ولبنان أن يلتقيا وفي ملف عودة النازحين سوريا مسهّلة ومرحبة
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LBCI News Lebanon
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