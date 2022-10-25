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25 تشرين الأول 2022 - 03:17
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السفير السوري من بعبدا: مصلحة سوريا ولبنان أن يلتقيا وفي ملف عودة النازحين سوريا مسهّلة ومرحبة

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السفير السوري من بعبدا: مصلحة سوريا ولبنان أن يلتقيا وفي ملف عودة النازحين سوريا مسهّلة ومرحبة
Lebanon News
 
 
 
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