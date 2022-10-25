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25 تشرين الأول 2022 - 05:24
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اللواء ابراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية

اللواء ابراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتعامل,ابراهيم,اللواء,
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اللواء ابراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية
Lebanon News
 
 
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