آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 05:24
25/10/2022 05:24:38
اللواء ابراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية
اللواء ابراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتعامل,ابراهيم,اللواء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً