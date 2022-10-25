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25 تشرين الأول 2022 - 05:42
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مريض في مستشفى سيدة مارتين في جبيل بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة AB+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 09 540 017

مريض في مستشفى سيدة مارتين في جبيل بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة AB+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 09 540 017 Lebanon, news ,lbci ,أخبار مارتين,سيدة,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى سيدة مارتين في جبيل بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة AB+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 09 540 017
Lebanon News
 
 
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