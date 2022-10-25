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25 تشرين الأول 2022 - 07:32
25/10/2022 07:32:23
رئيس الجمهورية في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا: تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد
رئيس الجمهورية في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا: تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد
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LBCI News Lebanon
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