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25 تشرين الأول 2022 - 07:32
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رئيس الجمهورية في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا: تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد

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رئيس الجمهورية في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا: تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد
Lebanon News
 
 
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