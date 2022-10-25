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25 تشرين الأول 2022 - 09:33
25/10/2022 09:33:41
الوكالة الوطنية: قطع الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه
الوكالة الوطنية: قطع الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه
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LBCI News Lebanon
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