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25 تشرين الأول 2022 - 09:33
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الوكالة الوطنية: قطع الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه

الوكالة الوطنية: قطع الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطريق,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: قطع الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه
Lebanon News
 
 
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