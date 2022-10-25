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25 تشرين الأول 2022 - 10:36
25/10/2022 10:36:58
باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور
باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور
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LBCI News Lebanon
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