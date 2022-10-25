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25 تشرين الأول 2022 - 10:49
25/10/2022 10:49:41
باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم
باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم
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LBCI News Lebanon
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