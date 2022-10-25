باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم