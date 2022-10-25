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25 تشرين الأول 2022 - 10:49
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باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم

باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار بجولة,قمنا,باسيل,
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باسيل: نحن قمنا بجولة على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعدا ونعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم
Lebanon News
 
 
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