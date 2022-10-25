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25 تشرين الأول 2022 - 14:41
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة فكيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة فكيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة فكيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟
Lebanon News
 
 
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