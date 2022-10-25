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25 تشرين الأول 2022 - 14:41
25/10/2022 14:41:50
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة فكيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة فكيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟
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