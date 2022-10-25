آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 14:44
25/10/2022 14:44:04
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": حليمة قعقور وضعت فيتو على اسم صلاح حنين وكتكتل التغييريين كان لدينا الهدف نفسه ولكن رؤية مختلفة وأنا وفراس حمدان على علاقة طيبة
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": حليمة قعقور وضعت فيتو على اسم صلاح حنين وكتكتل التغييريين كان لدينا الهدف نفسه ولكن رؤية مختلفة وأنا وفراس حمدان على علاقة طيبة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً