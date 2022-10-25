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25 تشرين الأول 2022 - 15:05
25/10/2022 15:05:46
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره: "تسطفل" والحزب ينادي بدولة مدنية
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره: "تسطفل" والحزب ينادي بدولة مدنية
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