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25 تشرين الأول 2022 - 15:05
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره: "تسطفل" والحزب ينادي بدولة مدنية

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره: "تسطفل" والحزب ينادي بدولة مدنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره: &quot;تسطفل&quot; والحزب ينادي بدولة مدنية
Lebanon News
 
 
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