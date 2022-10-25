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25 تشرين الأول 2022 - 15:06
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": "الحزب" واضح وأعلن أنه يعمل وفق المرجعية الإيرانية ولكن التيار الوطني الحر أيضا لديه مخالفات و"أمل" حليف "الحزب" أيضا

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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: &quot;الحزب&quot; واضح وأعلن أنه يعمل وفق المرجعية الإيرانية ولكن التيار الوطني الحر أيضا لديه مخالفات و&quot;أمل&quot; حليف &quot;الحزب&quot; أيضا
Lebanon News
 
 
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