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25 تشرين الأول 2022 - 15:06
25/10/2022 15:06:48
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": "الحزب" واضح وأعلن أنه يعمل وفق المرجعية الإيرانية ولكن التيار الوطني الحر أيضا لديه مخالفات و"أمل" حليف "الحزب" أيضا
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": "الحزب" واضح وأعلن أنه يعمل وفق المرجعية الإيرانية ولكن التيار الوطني الحر أيضا لديه مخالفات و"أمل" حليف "الحزب" أيضا
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