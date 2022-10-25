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25 تشرين الأول 2022 - 15:13
25/10/2022 15:13:05
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لسنا "نواب الخيبات" كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات وتكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لسنا "نواب الخيبات" كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات وتكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين
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