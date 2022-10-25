آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 15:13
Back

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لسنا "نواب الخيبات" كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات وتكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لسنا "نواب الخيبات" كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات وتكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
episodes
وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لسنا &quot;نواب الخيبات&quot; كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات وتكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً