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25 تشرين الأول 2022 - 16:25
25/10/2022 16:25:14
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": يجب موافقة مجلس النواب على وثيقة الترسيم وحملت بلجنة الأشغال الرسالة الأميركية واعترضت على ذكر دولة إسرائيل "فوق العشرين مرة" وأكثر من عارضني كان نواب الحزب
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": يجب موافقة مجلس النواب على وثيقة الترسيم وحملت بلجنة الأشغال الرسالة الأميركية واعترضت على ذكر دولة إسرائيل "فوق العشرين مرة" وأكثر من عارضني كان نواب الحزب
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