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26 تشرين الأول 2022 - 00:59
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بدء المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني (صور)

بدء المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني (صور) Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطوعية,للعودة,الاولى,المرحلة,
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بدء المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني (صور)
Lebanon News
 
 
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