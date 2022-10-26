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26 تشرين الأول 2022 - 01:25
26/10/2022 01:25:02
التحكم المروري: تصادم بين سيارة وشاحنة على اوتوستراد المصيلح باتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين سيارة وشاحنة على اوتوستراد المصيلح باتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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