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26 تشرين الأول 2022 - 03:57
26/10/2022 03:57:40
ريفي من دار الفتوى: نحن أهل كرامة وأمن واستقرار ودعاة بناء دولة وعدالة وسننتصر لاهلنا في خلدة والموقوفين الاسلاميين الذي يحاسبون ظلما بسبب حزب الله
ريفي من دار الفتوى: نحن أهل كرامة وأمن واستقرار ودعاة بناء دولة وعدالة وسننتصر لاهلنا في خلدة والموقوفين الاسلاميين الذي يحاسبون ظلما بسبب حزب الله
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LBCI News Lebanon
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