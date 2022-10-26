آخر الأخبار
26 تشرين الأول 2022 - 04:00
Back

ريفي من دار الفتوى: حزب الله لن يستطيع أن يجعل من لبنان ولاية تابعة لإيران وسننتفض ضد المشروع الإيراني

ريفي من دار الفتوى: حزب الله لن يستطيع أن يجعل من لبنان ولاية تابعة لإيران وسننتفض ضد المشروع الإيراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفتوى,ريفي,
episodes
ريفي من دار الفتوى: حزب الله لن يستطيع أن يجعل من لبنان ولاية تابعة لإيران وسننتفض ضد المشروع الإيراني
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً