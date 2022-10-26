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26 تشرين الأول 2022 - 04:00
26/10/2022 04:00:26
ريفي من دار الفتوى: حزب الله لن يستطيع أن يجعل من لبنان ولاية تابعة لإيران وسننتفض ضد المشروع الإيراني
ريفي من دار الفتوى: حزب الله لن يستطيع أن يجعل من لبنان ولاية تابعة لإيران وسننتفض ضد المشروع الإيراني
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LBCI News Lebanon
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