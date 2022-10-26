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26 تشرين الأول 2022 - 04:44
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محتجون دخلوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا وناشدوا المدير العام للمؤسسة تأمين المياه لمنازلهم

محتجون دخلوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا وناشدوا المدير العام للمؤسسة تأمين المياه لمنازلهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مياه,مؤسسة,دخلوا,محتجون,
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محتجون دخلوا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا وناشدوا المدير العام للمؤسسة تأمين المياه لمنازلهم
Lebanon News
 
 
 
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