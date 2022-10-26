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26 تشرين الأول 2022 - 06:26
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أ.ف.ب.: وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني "القنبلة القذرة" المُتهَمة أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها

أ.ف.ب.: وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني "القنبلة القذرة" المُتهَمة أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير,
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أ.ف.ب.: وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني &quot;القنبلة القذرة&quot; المُتهَمة أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها
Lebanon News
 
 
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