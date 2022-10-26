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26 تشرين الأول 2022 - 06:26
26/10/2022 06:26:17
أ.ف.ب.: وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني "القنبلة القذرة" المُتهَمة أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها
أ.ف.ب.: وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني "القنبلة القذرة" المُتهَمة أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها
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LBCI News Lebanon
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