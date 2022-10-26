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26 تشرين الأول 2022 - 06:34
26/10/2022 06:34:45
معوض بعد لقائه شمعون: المطلوب من المعارضة توحيد صفوفها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من تنوعنا واختلافاتنا وذلك لوضع رؤية موحدة والوصول إلى وفاق حقيقي
معوض بعد لقائه شمعون: المطلوب من المعارضة توحيد صفوفها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من تنوعنا واختلافاتنا وذلك لوضع رؤية موحدة والوصول إلى وفاق حقيقي
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LBCI News Lebanon
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